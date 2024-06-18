У МЗС Італії повідомили, що додаткова SAMP/T для України буде у новому пакеті допомоги
Італія в рамках дев'ятого пакета військової допомоги передасть Україні ЗРК Samp/T. Про це заявив міністр закордонних справ Антоніо Таяні. З посиланням Sky Tg24, повідомляє Новое время.
Він зазначив, що пакет допомоги буде представлений парламентському комітету з питань безпеки Італії. Однак існує певна секретність щодо решти змісту пакета. За словами Таяні, навіть сума допомоги «залишається в таємниці».
«Єдине, що відомо, — це те, що для оборони неба над Україною буде відправлена батарея Samp/T», — зауважив міністр.