РФ готує підлітків до масового виробництва шахедів - ЦНС

У Росії неповнолітніх залучатимуть до виробництва зброї. Про це поінформував Центр національного спротиву, посилаючись на документи групи Кібер Спротив, повідомляє Новое время.

У нещодавньому розслідуванні активісти Кібер Спротиву опублікували документи, які підтверджують, що на території так званої особливої економічної зони Алабуга (республіка Татарстан) росіяни розмістили виробництво іранських ударних БПЛА Shaheed-136 (Герань-2).

У ЦНС зазначили, що серед отриманих хакерами документів є списки підлітків, яких «зарахували на навчання» в Алабуга Политех. Там також є їхні паспорти та згоди батьків.

За даними ЦНС, в документі вказано, що планова потужність виробництва дронів Герань-2 (російська назва шахедів) становить 10 тисяч одиниць на 2024 рік. Для конспірації виробництво шахедів назвали «проєктом Дельфін».

Як повідомляють у ЦНС, Алабуга Политех — це освітній кластер на базі ОЕЗ Алабуга, де готують працівників для алабузьких підприємств. Однак через те, що Алабуга стала військовим обʼєктом, фактичним завданням Политеху є підготовка кадрів для російського військово-промислового комплексу, зазначають у Спротиві.

Згідно з внутрішніми документами, отриманими Центром національного спротиву, у Политеху навчається 1300 студентів на рік. ЦНС має базу з 1209 імен та телефонів студентів, 2023 року вступу. У Спротиві зазначили, що більшість — це неповнолітні, які з 9 по 11 клас проходять там навчання та стажування.

У Центрі також додали, що 539 студентів розподілені за проєктом під назвою Моторні човни, що є кодовою назвою виробництва російських безпілотників.

Серед цих студентів ЦНС виявив одну дитину, яку росіяни вивезли з тимчасово окупованої території України. Це підтверджується українським номером телефону, зазначили у Спротиві.