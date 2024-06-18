Росіяни в Маріуполі будують табір для біженців з Бєлгородщини - Андрющенко

В окупованому Маріуполі росіяни будують табір для біженців з Бєлгородської області РФ. Про це заявив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко, повідомляє Корреспондент.

"На бул. Меотиди на території колишнього дитячого табору Орльонок бєлгородська компанія ТОВ Енергобудпроект будує табір для розміщення жителів Бєлгородської області. Особливу пікантність ситуації надає місце розташування - бульвар Меотиди, якраз поруч з кварталом Стадіон, за який зараз б’ються маріупольці-безхатьки" , - йдеться в повідомленні.

Андрющенко підкреслює не тільки іронію долі, а й той факт, що маріупольці для окупантів – другий сорт.

"Які дивні ігри долі. Бєлгородці, під чиє улюлюкання було знищено Маріуполь, тепер ховаються в Маріуполі від своєї війни. Це яскраво демонструє ставлення росіян: маріупольські безхатьки не мають ані пріоритету, ані ваги порівняно з "натуральними" росіянами. Таке... ", – пише Андрющенко.

Окремо радник мера акцентує на темі хабарництва.

Дивно, що забудовник не будував нічого, окрім підстанцій до того. Ото мабуть хтось грошей відвалив хабарями. Маріуполь стає найкращим містом для вивчення російського хабарництва та корупції, додав він.