Кабмін скасував спрощену процедуру видачі ліцензій на міжнародні перевезення

Кабінет міністрів підтримав зміни до ліцензування перевізників, головна мета змін - швидка та повністю оцифрована процедура отримання ліцензії на перевезення, що буде відповідати європейським стандартам.﻿ Відповідну постанову ухвалили на засіданні уряду 18 червня. З посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, повідомляє Економічна правда.

Зміни ініційовані міністерством та Державною службою безпеки на транспорті. Відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів 18 червня.

"Ключова мета змін - швидка та повністю оцифрована процедура отримання ліцензії на перевезення, що буде відповідати європейським стандартам.

Мова йде про діяльність автомобільних перевізників в галузі міжнародних перевезень пасажирів та вантажів, перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів та внутрішніх перевезень пасажирів" , - йдеться у повідомленні.

"За минулий рік Укртрансбезпека видала більше 11,5 тисяч ліцензій - всі 100% ліцензій видані електронно. Надходження до державного бюджету склали понад 31 млн грн. Ухвалена постанова дає можливість удосконалити вже наявну процедуру та створити передумови для доброчесного та конкурентного ведення бізнесу перевізниками" , - заявив заступник міністра Сергій Денкач.

За його словами, ключова зміна - припинення видачі ліцензій за спрощеною процедурою.

Окрім цього, запроваджується вимога про наявність свідоцтв професійної компетентності у водіїв та уточнені вимоги до освіти технічного персоналу, що обслуговують підприємства, механізми зупинення та відновлення чинності ліцензій у разі недобросовісного ведення бізнесу.

"З часу набрання чинності змін до постанови припиняється спрощена процедура видачі ліцензій на перевезення, так звані " воєнні ліцензії". Зауважимо, що видані раніше ліцензії залишаються чинними. Разом з тим, перевізники, які отримали ліцензії за спрощеною процедурою, повинні будуть протягом півроку оновити дані в своїх ліцензійних справах у відповідності до вимог.

Окрім цього, зміни дають можливість забезпечити інтеграцію Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки з реєстрами Міністерства юстиції, Державної податкової служби, Пенсійного фонду" , - пояснили в міністерстві.

Також зменшується термін розгляду заяв на отримання ліцензій з 5 до 3 робочих днів.

Норма щодо обов’язкового проходження водіями професійного навчання та наявності сертифікату професійної компетентності набуде чинності через 1 рік після ухвалення змін до постанови.