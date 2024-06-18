Орбан підтвердив підтримку кандидатури Рютте на пост генсека НАТО

Угорщина підтримає призначення прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО. З посиланням на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Twitter, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Як нагадав глава уряду Угорщини, він домовився з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, що угорський персонал не братиме участі в "діяльності Альянсу по Україні", а угорські кошти не будуть використовуватись для підтримки такої ініціативи.

Орбан додав, що під час вчорашньої зустрічі з Рютте нідерландський прем'єр підтвердив, що він підтримує таке рішення і буде його дотримуватися, якщо стане генсеком НАТО.

"У світлі його обіцянки Угорщина готова підтримати кандидатуру прем'єр-міністра Рютте на пост генерального секретаря НАТО" , - наголосив прем'єр Угорщини.

За його словами, Рютте також запевнив, що його метою на посаді генерального секретаря НАТО буде однакове розуміння та повага до всіх союзників.

Нагадаємо, цієї осені термін повноважень генсека НАТО Єнса Столтенберга закінчується. Тому в Альянсі зайнялися пошуком наступника.

Головним кандидатом на сьогодні є Марк Рютте. Його кандидатуру підтримували більшість країн. Для того, щоб він став генсеком, потрібний повний консенсус серед 32 лідерів держав НАТО.

Однією з країн, які не підтримували такої ініціативи, була Угорщина.

Сьогодні, 18 червня, вранці ЗМІ поширювали інформацію про те, що Рютте уклав угоду з Орбаном, щоб стати генсеком. Зокрема він пообіцяв дозволити Угорщині не брати участь у підтримці України від Альянсу.