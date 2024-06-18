Путін почав літати в регіони Росії у супроводі винищувачів
Російський диктатор Володимир Путін став літати в регіони країни в супроводі винищувачів. У вівторок, 18 червня, очільник Кремля відвідав Якутськ, і місцеві жителі помітили в небі один літак Су-30СМ, пише росЗМІ, повідомляє Корреспондент.
Зазначається, що це перший візуально підтверджений випадок від початку війни, коли борт №1 супроводжують військові літаки під час візиту в російський регіон.
До цього винищувачі супроводжували Путіна лише за кордоном. Зокрема, такі заходи безпеки застосовувалися під час польотів російського диктатора до Білорусі, Казахстану, Узбекистану та ОАЕ.
Літак Су-30СМ - радянський і російський двомісний багатоцільовий винищувач покоління 4+. Розроблений на основі Су-27УБ. Літак призначений для завоювання переваги в повітрі, дальнього патрулювання, супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження, наведення та управління.