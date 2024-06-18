Путін почав літати в регіони Росії у супроводі винищувачів

Російський диктатор Володимир Путін став літати в регіони країни в супроводі винищувачів. У вівторок, 18 червня, очільник Кремля відвідав Якутськ, і місцеві жителі помітили в небі один літак Су-30СМ, пише росЗМІ, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що це перший візуально підтверджений випадок від початку війни, коли борт №1 супроводжують військові літаки під час візиту в російський регіон.

До цього винищувачі супроводжували Путіна лише за кордоном. Зокрема, такі заходи безпеки застосовувалися під час польотів російського диктатора до Білорусі, Казахстану, Узбекистану та ОАЕ.