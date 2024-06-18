Укренерго визначилось з відключеннями електроенергії у середу

У середу графіки відключень електроенергії в регіонах України будуть діяти протягом усієї доби. Про це йдеться у повідомленні Укренерго.

Завтра всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00:00 до 24:00. Причина – прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду, інформують енергетики.

У компанії запевнили, що не буде обмежуватись енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення.