У Чехії глава компанії, замішаної у скандалі з Міноборони України, попередньо вчинив суїцид

У Празі знайшли мертвим голову ради директорів кредитної спілки Podnikatelska družstevní záložna Роберта Зеленка. Він був замішаний у справі про контракт на постачання озброєнь між українським Мінобороною та компанією Львівський арсенал. Тіло чоловіка було виявлено ще 8 червня. За даними iDnes, йдеться про Роберта Зеленка, повідомляє Новое время.

Напередодні поліція оголосила чоловіка в розшук: уранці він відвіз свою доньку до школи і втік.

«З огляду на те, що останнім часом зниклий має психологічні проблеми та має тривожні стани, не виключається, що його життю загрожує небезпека», — наголошували в поліції 7 червня.

Журналісти зазначають, що спочатку в повідомленні поліції йшлося про те, що зниклий чоловік «імовірно вчинив самогубство». Однак пізніше заяву було відредаговано «з поваги до сім'ї покійного», а згадку про суїцид прибрано.

Зеленка очолював PDZ, на рахунки якої компанія WDG promet родини хорватського торговця зброєю Дзвінка Зубака отримувала кошти від українського Міністерства оборони.

Пізніше ці гроші були виведені з PDZ готівкою. У 2022 році WDG promet була задіяна у двох контрактах із закупівлі боєприпасів для ЗСУ: на 100 тисяч мінометних мін і на 100 тисяч танкових пострілів.

За контрактом про міни посередниками між Міноборони і WDG були словацька компанія Sevotech і українська — Львівський арсенал. А контракт про танкові постріли між МОУ і WDG був укладений безпосередньо.