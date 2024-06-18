"Схеми" показали супутникові фото палаючої нафтобази в Азові після атаки БпЛА

Видання "Схеми" показало наслідки атаки безпілотників на НПЗ російського міста Азов у Ростовській області РФ в ніч на 18 червня. Вдень там ще тривала пожежа. Про це йдеться в матеріалі﻿﻿ ﻿"Схем" з посиланням на супутникові знімки Planet Labs, повідомляє Українська правда.

Згідно зі знімками, зробленими о 14:30 за Києвом, на території нафтобази ще тривала пожежа. Однак, оцінити ступінь ураження нафтобази складно, адже клуби диму обмежують видимість.

Нафтобаза, що зазнала уражень, відноситься до підприємства "Азовпродукт". Через цей російський термінал проходить до 60 тисяч тонн нафтопродуктів на місяць, а на зберіганні одночасно може знаходитись до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів у цистернах, які зайнялися в результаті атаки українських безпілотників.

У Міноборони РФ атаки на нафтобази не коментували. Втім, губернатор Ростовської області повідомив, що в результаті атаки БПЛА в Азові зайнялись резервуари з нафтопродуктами.

Уночі 18 червня у місті Азов Ростовської області РФ унаслідок атаки БпЛА загорілися резервуари з нафтопродуктами. Російські Telegram-канали писали, що перед тим місцеві мешканці чули 5 вибухів.

Співрозмовник "Української правди" в СБУ повідомив, що їхні безпілотники атакували ростовські нафтобази "Азовпродукт" і Азовську філію ТОВ "Доннєфтєпродукт", які загалом нараховують 22 резервуари з паливом.