Омбудсмен: РФ пропонує українським дітям тисячі доларів за підпал авто ЗСУ

Росія вербує українських дітей для того, щоб ті підпалювали транспорт військовослужбовців Збройних Сил України – за це пропонують кілька тисяч доларів. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець, повідомляє Ліга.net.

За його словами, "заробіток" країна-агресор пропонує через соцмережі. Наразі зафіксовані випадки підпалу авто військових у Києві, Одесі, Дніпрі.

"Така ситуація та вербування дітей зі сторони РФ – черговий спосіб РФ дестабілізувати ситуацію в Україні" , – написав Лубінець.

Уповноважений з прав людини нагадав, що за підпал майна є кримінальна відповідальність. і закликав батьків донести це своїм дітям.