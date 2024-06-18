КСУ відклав засідання, на якому мали обрати голову суду - джерело

У вівторок, 18 травня, судді Конституційного Суду провели спеціальне пленарне засідання, на якому розглядалося питання обрання голови суду.З посиланням на обізнаного співрозмовника у суді, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні відбулося спеціальне пленарне засідання, яке триває з грудня минулого року. Розглядалося питання обрання голови, але голосування не відбулося. Засідання не завершилося. Його перенесли» , - сказав співрозмовник агентства.

Наразі є один претендент на посаду голови КС – суддя Володимир Мойсик. Проте за пів року – 27 січня наступного року - у нього закінчуються повноваження судді.

Раніше на цю посаду також претендував Сергій Головатий, у якого 29 травня закінчилися повноваження судді.

За словами співрозмовника, інші судді наразі не наважуються висувати свої кандидатури, оскільки не впевнені, що наберуть необхідні 10 голосів на свою підтримку з-поміж наявних 13 суддів.

29 травня поточного року у в.о. голови Конституційного Суду Сергія Головатого закінчилися повноваження судді у зв’язку з досягненням ним 70-річного віку.

Оскільки у КС немає ні голови, ні його заступника, обов’язки голови Суду виконує старший за віком суддя, яким є Віктор Кривенко. А в разі його відсутності – Володимир Мойсик.

Крім того, на сьогодні КС працює на межі кворуму: чинними залишаються 13 суддів за необхідної кількості 18. Для ухвалення рішення Великої палати КС потрібно щонайменше 10 голосів.

Наразі Дорадча група експертів продовжує прийом документів від кандидатів на посаду судді КС за квотою президента.

20 червня розпочнеться прийом документів для участі у конкурсі на дві вакантні посади суддів КС за квотою парламенту.