В ОСУВ "Хортиця" пррокомментували наступ оккупантів на Луганщині

Керівництво ЗСУ в курсі ситуації в Луганській області, де наступають російські військові. Загарбники отримають адекватну відповідь. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин в ефірі телемарафону, повідомляє Кореспондент.

Журналісти озвучили речнику інформацію щодо ситуації на Луганщині, а саме про угруповання в 10 тисяч військових РФ. Волошин закликав українців не панікувати.

"Я скажу так, що керівництву Збройних сил, і вищому політичному керівництву держави відома ця інформація, вживаються відповідні заходи, тобто про ворога все відомо" , - сказав він.

Волошин додав, що детальну інформацію щодо рівня підготовки російського угруповання та його забезпечення зможе надати Головне управління розвідки Міноборони України, підрозділи якого перебувають на тому напрямку.