Президент Румунії зніме кандидатуру на пост генсека НАТО – ЗМІ

Президент Румунії Клаус Йоханніс відкликає свою кандидатуру на посаду генерального секретаря НАТО. З посиланням на NOS, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За інформацією джерела видання, Йоханніс оголосить про зняття кандидатури найближчим часом.

Журналісти уточнюють, що таке рішення румунський президент ухвалить після того, як Угорщина вирішила підтримати кандидатуру прем'єра Нідерландів Марка Рютте на пост генсека НАТО.

Таким чином голова нідерландського уряду стане єдиним кандидатом на пост генсека.

Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв, що його країна підтримає кандидатуру прем'єра Нідерландів Марка Рютте на пост генсека НАТО.

Також відповідну заяву зробив і президент Словаччини Петер Пеллегріні.

Для того, щоб Рютте став новим генсеком після Єнса Столтенберга, він має заручитися підтримкою всіх лідерів 32 країн НАТО.