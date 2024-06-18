Спікерка парламенту Литви виступила у Верховній Раді

Голова Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен виступила у Верховній Раді України, повідомляє Укрінформ.

Спікерка литовського парламенту переконана, що Україна має перемогти у війні, однак, за її словами, "перемога прийде не лише у битвах зі зброєю в руках, а й у битвах, які відбуваються в наших серцях та умах".

"Багато говорять про "червоні лінії". За останні два з половиною роки ми дізналися, що ці лінії часто є нав’язаними, і Кремль прагне використати наші страхи і наші вагання. Як і в шаховій партії, ми повинні вибрати правильну стратегію, засновану на чітких правилах, і дотримуватися її до кінця, не вагатися і не відволікатися, а головне – не піддаватися на погрози агресора" , - сказала Чміліте-Нільсен.

За її словами, на практиці це означає, що Україна має вчасно отримати всю необхідну військову допомогу.

"Ця підтримка має бути надана без жодних умов чи обмежень. Україна має суверенне право захищатися відповідно до міжнародного права, відбивати атаки як з боку Росії, так і з боку окупованих нею територій" , - наголосила голова Сейму Литви.

Чміліте-Нільсен підкреслила, що Литва робить усе можливе, щоб допомогти Україні у війні проти Росії, і запевнила, що підтримка триватиме.