Кабмін затвердив форму посвідчення для вручення повісток

Кабінет Міністрів у вівторок, 18 червня, затвердив форму службового посвідчення, яке призначений представник має пред'явити на вимогу громадянина під час вручення повістки. Про це заявив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє Новое время.

Він зазначив, що Кабмін вніс зміни Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, тобто, постанови № 560.

Уряд встановив форму службового посвідчення, яке представник, призначений наказом керівника для вручення повісток, зобов’язаний пред’явити на вимогу громадянина під час вручення повістки.