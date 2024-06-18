Кабмін затвердив форму посвідчення особи, яка вручає повістки
Кабінет Міністрів у вівторок, 18 червня, затвердив форму службового посвідчення, яке призначений представник має пред'явити на вимогу громадянина під час вручення повістки. Про це заявив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє Новое время.
Він зазначив, що Кабмін вніс зміни Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, тобто, постанови № 560.
Уряд встановив форму службового посвідчення, яке представник, призначений наказом керівника для вручення повісток, зобов’язаний пред’явити на вимогу громадянина під час вручення повістки.
«Таке посвідчення дійсне на території адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється юрисдикція відповідної місцевої державної адміністрації (військової адміністрації), головою (начальником) якої видано посвідчення, у разі предʼявлення паспорта громадянина України (посвідчення офіцера, військового квитка)», — зазначив він.