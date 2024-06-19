Обмеження держпослуг для чоловіків: Малюська закликав не вірити фейкам

Міністр юстиції Денис Малюська закликав не вірити фейкам із телеграм-каналів щодо переліку конкретних державних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа, повідомляє Українська правда.

"У телеграм-каналах з посиланням на мене розганяють фейк із переліком конкретних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа (включно з послугами нотаріусів або ДРАЦС-ів). Це класичний фейк і ІПСО.

Дійсно окремі послуги уже обмежені, а окремі будуть обмежуватись, але точно не за списками, опублікованими і придуманими тг-каналами. Не ведіться і слідкуйте за нормативно-правовими актами" , – зазначив він.

Малюська окремо спростував фейк про те, що без військового квитка нібито не надаватиметься міжнародна правова допомога.

Водночас він не навів справжнього переліку держпослуг, які вже неможливі або будуть обмежуватись без наявності військово-облікового документа.

Раніше Малюська анонсував﻿, що військовозобов'язаним без військового квитка обмежать сотні держпослуг.