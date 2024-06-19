ISW пояснив, навіщо Росія звинувачує Україну у злочинах

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають заочні обвинувачення Росією українських військовослужбовців і військових посадовців у злочинах намаганням запровадити російське федеральне законодавство за межами своєї юрисдикції й натяком на те, що Україна не повинна існувати як незалежна держава, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

"Російський уряд заочно звинувачує українських військовослужбовців і військових чиновників у злочинах, намагаючись запровадити російське федеральне законодавство за межами своєї юрисдикції та натякаючи на те, що Україна не повинна існувати як незалежна держава".

Як зазначається в огляді, Міністерство внутрішніх справ Росії 18 червня оголосило колишнього заступника міністра оборони України Петра Мехеда та колишнього заступника начальника Генштабу України Віктора Бокія в російський розшук і заочно звинуватило їх у невизначених військових злочинах.

При цьому 17 червня Слідчий комітет Росії ухвалив рішення про заочне затримання українського командира за звинуваченням у тому, що він допоміг збити російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 у лютому 2024 року, що є законним актом війни і нормальною подією для двох воюючих держав.

Раніше російське МВС абсурдно оголосило в розшук кількох чиновників з більшості країн-членів НАТО на західному фланзі за порушення різних російських законів, в той час як ці чиновники перебували у своїх країнах, де російське законодавство не має юрисдикції.

Так само російські офіційні особи тимчасово оголосили в розшук президента України Володимира Зеленського, командувача Сухопутних військ України Олександра Павлюка і колишнього президента України Петра Порошенка за нібито порушення російського законодавства, в той час як ці посадові особи перебували за межами Росії.

"ISW продовжує вважати, що рішення Росії оголосити в розшук західних посадовців за порушення російських федеральних законів за межами Росії є частиною її зусиль, спрямованих на порушення суверенітету країн-членів НАТО і виправдання можливої майбутньої російської агресії проти НАТО.

Переслідування Кремлем українських військовослужбовців і політичного керівництва, які беруть участь у цілком законній оборонній війні проти вторгнення іноземної держави, у стилі переслідування внутрішніх терористів, підкреслює стійке переконання Росії в тому, що українська держава не існує і не повинна існувати як політична одиниця, відокремлена від Росії".

Ключові висновки ISW за 18 червня: