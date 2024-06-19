Курс валют НБУ на 19 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 19 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 18 червня знизився до позначки 40.5493 за 1 долар.

Курс євро знизився на 9 коп. до 43.4486 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 51.3922 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досяг рівня 45.6688 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 9.9789 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.549 300 EUR Євро 43.448 600 GBP Фунт стерлінгів 51.392 200 CHF Швейцарський франк 45.668 800 PLN Польський злотий 9.978 900

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.