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Курс валют НБУ на 19 червня

Курс валют НБУ на 19 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 19 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 18 червня знизився до позначки 40.5493 за 1 долар.

Курс євро знизився на 9 коп. до 43.4486 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 51.3922 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досяг рівня 45.6688 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 9.9789 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.549 300 --0.0992
EUR Євро 43.448 600 --0.088
GBP Фунт стерлінгів 51.392 200 --0.0851
CHF Швейцарський франк 45.668 800 +0.1141
PLN Польський злотий 9.978 900 --0.0057

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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