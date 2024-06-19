Курс валют НБУ на 19 червня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 19 червня 2024 року
Курс долара порівняно з 18 червня знизився до позначки 40.5493 за 1 долар.
Курс євро знизився на 9 коп. до 43.4486 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 51.3922 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка досяг рівня 45.6688 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до рівня 9.9789 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.549 300
|EUR
|Євро
|43.448 600
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51.392 200
|CHF
|Швейцарський франк
|45.668 800
|PLN
|Польський злотий
|9.978 900
Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.