У ВМС розповіли про ворожі ракетоносії в Чорному й Азовському морях

В Чорному та Азовському морях сьогодні вранці, 19 червня, фіксується перебування чотирьох російських кораблів, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Військово-морських сил Збройних сил України.

Військові уточнили, що загальний залп ракет даного корабельного угруповання в Чорноморсько-Азовському регіоні може скласти 24 ракет.

Так, розповіли у ВМС, станом на 6:30 ранку середи були помічені:

в Чорному морі - 2 кораблі РФ, 1 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;

в Азовському морі - 8 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет;

в Середземному морі - 1 російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Крім того, поінформували військові, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 7 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 5 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)" , - додали військові.

Як повідомлялося раніше, речник ВМС України Дмитро Плетенчук в інтерв'ю розповів, що третина кораблів Чорноморського флоту РФ вже виведена з ладу - знищені або пошкоджені.

Додамо, також представник ВМС розповів, що окупанти встановлюють бонові загородження в Чорному морі в кілька шарів, але українські морські дрони все одно уражають кораблі загарбників.