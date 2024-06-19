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Росіяни вночі обстріляли Херсон: горіли приватні будинки, поранено жінку

Росіяни вночі обстріляли Херсон: горіли приватні будинки, поранено жінку
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

У ніч на 19 червня російські окупанти обстріляли місто Херсон, у результаті атаки горіли приватні житлові будинки, одна людина дістала поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.

"Вночі армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів атакувала Херсон. Під вогнем були житлові квартали міста. У Корабельному та Дніпровському районах зафіксовані влучання у будинки".

Голова МВА додав, що у приватному секторі внаслідок ворожих обстрілів виникли кілька пожеж, їх оперативно загасили.

"Легкі поранення отримала жінка. Їй надана медична допомога", − підсумував Мрочко.

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