У НАТО стурбовані можливою допомогою КНДР від РФ у ракетній програмі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс занепокоєний допомогою, яку Росія може надати ракетній та ядерній програмам Північної Кореї на тлі візиту господаря Кремля Владіміра Путіна до КНДР. Про це він сказав на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Вашингтоні, повідомляє Європейська правда.

За словами генсека Альянсу, війна Росії в Україні підтримується Китаєм, Північною Кореєю та Іраном, які бажають поразки західним союзникам.

"Ми, звичайно, також стурбовані потенційною підтримкою, яку РФ надає КНДР, коли йдеться про підтримку її ракетної та ядерної програм" , – сказав Столтенберг.

Він звернув увагу на військову підтримку, яку Росія отримує від Північної Кореї та від Ірану, а також як Китай підтримує військову економіку РФ.

НАТО стурбований можливою підтримкою РФ ракетної та ядерної програми КНДР

"Вони (Китай) не можуть продовжувати мати нормальні торговельні відносини з країнами Європи і водночас розпалювати найбільшу війну, яку ми бачили в Європі з часів Другої світової війни" , – зазначив Столтенберг, додавши, що на певному етапі для Пекіна мають бути "наслідки".

Генсек НАТО вказав, що ще занадто рано говорити, якими можуть бути ці наслідки, "але це має бути питання, яке ми повинні вирішити, тому що продовжувати так, як це відбувається сьогодні, не є життєздатним (рішенням)".

Путін, перебуваючи з державним візитом у КНДР, на переговорах з її лідером Кім Чен Ином пообіцяв поглибити торговельні та безпекові зв'язки та підтримати Північну Корею проти США.