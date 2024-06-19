В "Енергоатомі" підрахували збитки, завдані від окупації ЗАЕС
Прямі збитки НАЕК "Енергоатом" через окупацію Запорізької атомної електростанції станом на червень 2024 року перевищили 210 млрд грн, повідомляє Ділова столиця.
Про це в.о. голови правління "Енергоатома" Петро Котін заявив у інтерв'ю пресслужбі власної компанії.
За його словами, щомісяця через простій Запорізької АЕС "Енергоатом" втрачає близько 6 млрд грн. Котін уточнив, що лише за перший тиждень перебування окупантів на атомному об’єкті, "Енергоатом" отримав прямих збитків у 35 млрд грн.
"На сьогодні ми вже втратили понад 210 млрд грн через те, що Запорізька АЕС не працює", – сказав Котін.
В "Енергоатомі" не підрахували збитки через вимушене переміщення працівників Запорізької АЕС на підконтрольну уряду України територію.
"Зараз вони ставлять політичні цілі й шантажують весь світ Запорізькою атомною станцією. Будуть намагатися використовувати її як інструмент в їхніх домовленостях щодо закінчення війни. Тримають це як козирну карту за спиною, щоб використати, коли зовсім буде погано", – підкреслив в. о. голови правління.
Як повiдомлялось, 31 травня Котін заявив, що наразі технічно неможливо перезапустити тимчасово окуповану Запорізьку АЕС. Коли росіяни нарешті це зрозуміють, тоді вони залишать станцію.