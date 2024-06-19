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Канада оголосила про санкції проти 13 росіян через смерть Навального

Канада оголосила про санкції проти 13 росіян через смерть Навального
Фото: Рixabay

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про додаткові санкції против 13 російських громадян через смерть російського опозиціонера Алексєя Навального у колонії та продовження грубих і систематичних порушень прав людини у РФ, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє канадське МЗС.

Санкції запровадили проти високопосадовців, а також високопоставленіих співробітників російських слідчих органів, пенітенціарної служби та поліції, які були причетні до жорстокого поводження з Навальним та його смерті, йдеться в заяві.

Йдеться, зокрема, про отруєння опозиціонера хімічною нервово-паралітичною речовиною "Новічок" у 2020 році та його незаконне затримання в московському аеропорту в 2021 році після повернення до РФ після лікування від отруєння в Німеччині.

Крім того, Оттава взяла до уваги недотримання його прав людини під час ув'язнення, нерозслідування причин смерті Навального та тривалу затримку з передачею родині останків загиблого.

Раніше в ЄС ухвалили нові санкції проти близько 20 людей, відповідальних за порушення прав людини у Росії, зокрема за смерть російського опозиціонера Алексєя Навального у колонії.

Як відомо, Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу.

Західні держави поклали відповідальність за смерть росіянина на правителя Росії Владіміра Путіна. Водночас розвідувальні служби США вважають, що Путін, ймовірно, не наказував убити опозиційного політика.

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