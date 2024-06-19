В Україні запустили е-Карту послуг для ветеранів війни: як вона працює
За допомогою електронної карти ветерани, їхні родини, сім’ї загиблих захисників можуть знайти послуги, які пропонують держава, недержавні й міжнародні організації, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства у справах ветеранів.
Електронна Карта послуг для ветеранів війни в громадах доступна на платформі "е-Ветеран",
На карті ветерани, їхні родини, сім’ї загиблих захисників можуть знайти послуги, які пропонують держава, недержавні й міжнародні організації.
Можна відфільтрувати інформацію за такими параметрами:
- місце надання послуг в областях та громадах;
- тип послуг;
- опис послуг, категорія отримувачів та умови надання.
Наразі на порталі представлено 7542 послуги: від психологічної підтримки, медичних програм, патріотичного виховання, мистецтва до тих, що потрібні для розвитку ветеранських об’єднань та підприємницьких ініціатив ветеранів.
Алгоритм роботи з е-Картою:
- користувач заходить на сайт;
- відфільтровує область, громаду, тип послуги;
- вивчає опції, що надаються у межах послуги;
- бачить адресу, приходить, подає заяву на послугу або відразу її отримує
Як зазначається, портал містить інформацію для спрощення процесу за принципом "знайшов-прийшов-отримав" для кожного ветерана.
"У випадку, якщо користувачу трапилася неточна чи неповна інформація — варто повідомити у структурний підрозділ ОВА, на який покладені функції з питань ветеранської політики", — додають у Мінветеранів.
Е-Карта оновлюватиметься щодня.
За достовірність та повноту інформації, відображеної на платформі, несуть відповідальність організації, що її надали.
"Звертаємо увагу, що на е-Карті можуть бути відображені адреси надання послуг на тимчасово окупованих територіях або в зонах ведення активних бойових дій, проте це зареєстровані адреси, а самі послуги переміщені в безпечні регіони", — додають у міністерстві.
Як повiдомлялось, у застосунку "Резерв+" з'явилися QR-код та електронний документ.