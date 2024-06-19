В Україні запустили е-Карту послуг для ветеранів війни: як вона працює

За допомогою електронної карти ветерани, їхні родини, сім’ї загиблих захисників можуть знайти послуги, які пропонують держава, недержавні й міжнародні організації, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства у справах ветеранів.

Електронна Карта послуг для ветеранів війни в громадах доступна на платформі "е-Ветеран"﻿,

На карті ветерани, їхні родини, сім’ї загиблих захисників можуть знайти послуги, які пропонують держава, недержавні й міжнародні організації.

Можна відфільтрувати інформацію за такими параметрами:

місце надання послуг в областях та громадах;

тип послуг;

опис послуг, категорія отримувачів та умови надання.

Наразі на порталі представлено 7542 послуги: від психологічної підтримки, медичних програм, патріотичного виховання, мистецтва до тих, що потрібні для розвитку ветеранських об’єднань та підприємницьких ініціатив ветеранів.

Скріншот е-Карти

Алгоритм роботи з е-Картою:

користувач заходить на сайт;

відфільтровує область, громаду, тип послуги;

вивчає опції, що надаються у межах послуги;

бачить адресу, приходить, подає заяву на послугу або відразу її отримує

Як зазначається, портал містить інформацію для спрощення процесу за принципом "знайшов-прийшов-отримав" для кожного ветерана.

"У випадку, якщо користувачу трапилася неточна чи неповна інформація — варто повідомити у структурний підрозділ ОВА, на який покладені функції з питань ветеранської політики" , — додають у Мінветеранів.

Е-Карта оновлюватиметься щодня.

За достовірність та повноту інформації, відображеної на платформі, несуть відповідальність організації, що її надали.

"Звертаємо увагу, що на е-Карті можуть бути відображені адреси надання послуг на тимчасово окупованих територіях або в зонах ведення активних бойових дій, проте це зареєстровані адреси, а самі послуги переміщені в безпечні регіони" , — додають у міністерстві.

Як повiдомлялось, у застосунку "Резерв+" з'явилися QR-код та електронний документ.