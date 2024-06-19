США запровадили санкції проти лідера боснійських сербів Додіка

Сполучені Штати внесли до санкційного списку дві фізичні та сім юридичних осіб, які є основними джерелами президента Республіки Сербської та союзника лідера РФ Владіміра Путіна Мілорада Додіка, а також його сім'ї. Про це заявили у міністерстві фінансів США, повідомляє Європейська правда.

Мілорад Додік, включений до санкційного списку США, використовував своє службове становище для накопичення особистих статків через компанії, пов'язані з ним самим та його сином Ігорем Додіком, йдеться в заяві Мінфіну США.

Наприклад, у 2024 році Мілорад Додік та Ігор Додік використовували свій контроль над вищими посадовими особами уряду Боснії і Герцеговини, щоб поза конкурсом підписати державний контракт з компанією від мережі доходів Додіка.

Заступник міністра фінансів США Брайан Нельсон заявив, що Сполучені Штати засуджують постійні зусилля лідера боснійських сербів, спрямовані на підрив інституцій, які забезпечили мир і стабільність у Боснії і Герцеговині та регіоні.

"Ми продовжимо викривати шахрайські схеми, які дозволяють Додіку та його родині експлуатувати народ Республіки Сербської заради власної вигоди" , – зазначив він.

Раніше уряд Республіки Сербської, державного утворення у складі Боснії та Герцеговини, призначив робочу групу, яка має підготувати проєкт угоди про "мирне відділення" від цієї балканської держави.

Нагадаємо, президент Республіки Сербської Мілорад Додік, що просуває політику сепаратизму, у зв'язку з ухваленням в ООН резолюції про геноцид в Сребрениці пообіцяв запропонувати угоду про "мирне відокремлення" Республіки Сербської від Боснії і Герцеговини.

Сам Додік, який перебуває під санкціями США і Британії через блокування демократичних механізмів влади в Боснії і Герцеговині, після лютого 2022 року чотири рази зустрічався з Владіміром Путіним у Росії.