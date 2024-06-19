Українці у травні придбали 6 тисяч авто з дизельними двигунами: що обирали

У травні автопарк України поповнили 5,8 тис. авто з дизельними двигунами, що на 14% менше, ніж торік, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Укравтопром.

З них: 1,3 тисячі одиниць нових (+8%) та 4,5 тисячи одиниць вживаних, ввезених з-за кордону (-19%).

Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 23% продажів, як і у травні 2023 року. Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин також становила 23%, але це на 13 відсоткових пунктів менше, ніж торік.

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

RENAULT Duster - 306 од.;

MITSUBISHI L200 - 152 од.;

VOLKSWAGEN Touareg - 98 од.;

BMW X5 - 69 од.;

BMW X3 - 65 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто: