Українці у травні придбали 6 тисяч авто з дизельними двигунами: що обирали
У травні автопарк України поповнили 5,8 тис. авто з дизельними двигунами, що на 14% менше, ніж торік, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє Укравтопром.
З них: 1,3 тисячі одиниць нових (+8%) та 4,5 тисячи одиниць вживаних, ввезених з-за кордону (-19%).
Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 23% продажів, як і у травні 2023 року. Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин також становила 23%, але це на 13 відсоткових пунктів менше, ніж торік.
До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:
- RENAULT Duster - 306 од.;
- MITSUBISHI L200 - 152 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg - 98 од.;
- BMW X5 - 69 од.;
- BMW X3 - 65 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- RENAULT Megane - 433 од.;
- VOLKSWAGEN Passat - 316 од.;
- SKODA Octavia - 316 од.;
- NISSAN Qashqai - 219 од.;
- VOLKSWAGEN Golf - 168 од.