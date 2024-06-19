ОВА: Російські війська вдарили "Градами" по лікарні у Херсоні

Вранці 19 червня російські війська обстріляли з РСЗВ "Град" лікарню міста Херсон, пошкодивши гараж і дві машини "швидкої допомоги", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Херсонська ОВА у Telegram.

"Російські війська продовжують атакувати медичні заклади Херсонщини. Під черговим ударом ворога опинилася одна із лікарень Херсона. По ній окупанти випустили щонайменше три снаряди із РСЗВ "Град". "Прилетіло" по гаражу, в якому стояли "швидкі".

Повідомляється, що внаслідок удару пошкоджені дві машини, також в одному з корпусів закладу охорони здоровʼя повибивало вікна.

"На щастя, потерпілих серед працівників та пацієнтів лікарні немає", − підсумували в ОВА.

Нині в області лунає повітряна тривога.

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