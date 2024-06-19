На Харківщині викрили інформатора РФ, завербованого через чат знайомств

Правоохоронці затримали російського інформатора, який через російську "подругу-журналістку" з чату знайомств передав окупантам дані про Сили оборони на Харківщини, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, у травні 2024 року на безробітного мешканця міста Дергачі, що знаходиться неподалік Харкова, через чат знайомств у месенджері вийшла громадянка РФ.

Вона нібито працює журналісткою та розповідає про події на Харківщині від звичайних місцевих мешканців. Саме ця дівчина виконувала роль "звʼязкової" між підозрюваним та російськими спецслужбами".

Повідомляється, що "журналістка" розпочала "романтичне спілкування" з підозрюваним, щоб той збирав та передавав їй інформацію про місця дислокації українських військових та техніки у Дергачах.

Чоловік обходив місто та приховано фотографував місця базування Сил оборони. Зазначається, що ця інформація була необхідна ворогу для завдання ракетних ударів та атак безпілотників по місту.

Правоохоронці затримали інформатора "на гарячому", коли той фотографував спецтранспорт українських воїнів. У нього вилучили телефон, який зловмисник використовував для комунікації зі своєю російською "подругою" та зйомки військових об’єктів.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років тюрми.