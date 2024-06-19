Нардеп з трибуни Ради нецензурно послав Путіна та іншу "шоблу"

Нардеп Олексій Гончаренко, якого в Росії заочно засудили до 10 років в'язниці звернувся до президента РФ Володимира Путіна та голови Держдуми В'ячеслава Володіна, повідомляє Ділова столиця.

Нардеп зробив нецензурну заяву із трибуни Верховної Ради у вівторок, 18 червня.

Крім того, Гончаренко відреагував на "мирні" ініціативи Путіна та Володіна, які пролунали в ультимативній формі.

"Я хочу всім цим негідникам відповісти – як депутат Верховної Ради, як той, кого вони зараз до 10 років засудили: "Ідіть нах*й, клоуни". Я хочу сказати Володіну, Путіну і всій цій шоблі, які ставлять нам якісь ультиматуми. І ми не просто вас посадимо, а повісимо на стовпах" , — сказав він.

На відео присутня нецензурна лексика.

Нагадаємо, 18 червня стало відомо, що суд у Москві заочно "засудив" депутата Верховної Ради від фракції "Європейська Солідарність" Олексія Гончаренка до 10 років позбавлення волі.