Опендатабот: В Україні зросла кількість випадків домашнього насилля

З початку 2024 в Україні було відкрито 1521 кримінальне провадження про домашнє насильство – це на 36% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчать дані "Опендатабот".

У середньому за місяць реєструється 300 справ про домашнє насильство. Для порівняння, в 2021 році відкривали близько 200 на місяць.

Суттєво знизилася кількість справ, які дійшли до суду: якщо у 2022 та 2023 роках їх було близько 83%, то цього року лише 64% – це найнижчий показник за останні п'ять років.

Загалом за інформацією "Опендатабот", у 2019 році було відкрито 1 068 справ про домашнє насильство (759 надійшло до суду), у 2020 році – 2 213 (1 823 потрапило до суду), у 2021 році – 2 432 (2 136 потрапило до суду), у 2022 році – 1 498 (1 249 дійшло до суду), у 2023 році – 2 705 (2 243 надійшло до суду).

Скільки шлюбів та розлучень реєстрували в Україні у 2011-2023 роках – на інфографіці. У перший рік великої війни українці частіше одружувалися, але в 2023-му кількість шлюбів скоротилася.

Як повiдомлялось, кількість випадків домашнього насильства в Україні у 2023 році зросла на 20%, порівняно з попереднім роком, а кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень цього напрямку збільшилась на 80%.