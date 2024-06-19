Нацбанк оцінив рівень стресу у фінансовій системі України

Індекс фінансового стресу (ІФС), якій вимірює рівень поточних загроз у секторі, протягом І півріччя 2024 року залишався помірно високим, вказуючи на збереження напруження у фінансовому секторі в цілому, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить "Звіт про фінансову стабільність" НБУ.

За даними НБУ, найбільший внесок в індекс має субіндекс державних цінних паперів: зростання дохідностей за єврооблігаціями частково балансувалося здешевленням внутрішніх запозичень.

Водночас валютний субіндекс зростає з весни з огляду на поступову девальвацію гривні. Однак банківський субіндекс зменшувався завдяки зниженню міжбанківських ставок.

Нагадаємо, Індекс фінансового стресу в Україні різко зріс після російського вторгнення у лютому 2022 року. Але, як зазначали в НБУ, він був меншим, ніж під час криз 2008 та 2014-2015 років.