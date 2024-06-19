Прем'єр Ізраїлю розкритикував США за затримку постачань зброї

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху розкритикував керівництво США за затримку у постачанні озброєння його країні. Політик у короткому відеозверненні заявив, що Вашингтон блокує постачання деяких типів зброї й натякнув, що це сповільнює ізраїльський наступ в місті Рафах, повідомляє Ліга.net.

"Неможливо уявити, що впродовж останніх кількох місяців адміністрація утримувала зброю і боєприпаси для Ізраїлю. Дайте нам інструменти, і ми закінчимо роботу набагато швидше" , – заявив Нетаньяху.

Однак він не уточнив, постачання якого саме озброєння затримується.

Очільник уряду країни також розповів, що під час нещодавнього візиту до Ізраїлю державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив, що цілодобово працює над усуненням затримок.

"Блінкен запевнив мене, що адміністрація працює день і ніч, щоб усунути ці вузькі місця. Я справді сподіваюся, що це так. Так має бути" , – наголосив він.

Видання Axios з посиланням на двох неназваних співрозмовників серед американських посадовців повідомило, що після відеозвернення Нетаньяху Білий дім скасував зустріч між країнами на високому рівні щодо Ірану, яка була запланована на 20 червня.

За словами одного зі співрозмовників, команда Байдена була "розлючена та шокована невдячністю Нетаньяху".