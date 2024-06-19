Держенергонагляд очікує на покращення ситуації з електрикою в Україні

У найближчі півтора місяця в Україні очікується складна ситуація з постачанням електроенергії, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян.

Він нагадав, що російські війська завдали серйозних руйнувань, а подекуди повністю знищили об’єкти маневрової генерації, що спричинило в Україні дефіцит електроенергії та потребу введення стабілізаційних відключень.

Щоб забезпечити надійність роботи атомних електростанцій, наразі тривають обов’язкові планові ремонти на енергоблоках. Як зазначив Слободян, атомна генерація — базис, що забезпечує понад 50% потреб споживачів навіть після окупації ЗАЕС. За його словами, наразі тривають ремонтні роботи, розбудова децентралізованої генерації, аби додати потужності до енергосистеми та покрити дефіцит.

Водночас, стверджує керівник Держенергонагляду, в найближчі півтора місяця очікується дещо складна ситуація з постачанням електроенергії.

"Полегшення очікуємо в серпні, враховуючи завершення ремонтних робіт на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням" , — додав Руслан Слободян.

Як повiдомлялось, оновлення переліку споживачів з гарантованим електропостачанням планується завершити до липня.