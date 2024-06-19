До Києва з офіційним візитом прибув голова Сейму Польщі

В Україну вперше з офіційним візитом прибув маршалок Сейму Польщі Шимон Головня. Про це заявила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, повідомляє Укрінформ.

"Це перший візит спікера Сейму Польщі. Цінно що свій візит спікер розпочинає з вшанування і покладання квітів до Стіни пам'яті біля Михайлівської площі" , - наголосила вона.

Кондратюк наголосила, що це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-польських відносин.