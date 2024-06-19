Міноборони: У застосунку "Резерв+" згенерували понад 500 тисяч QR-кодів

У мобільному застосунку "Резерв+" користувачі отримали понад 500 000 тисяч військово-облікових документів. Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє Укрінформ.

"Понад 500 000 військово-облікових документів отримали користувачі "Резерв+". Це майже третина від усіх оновлень даних у застосунку. Уявімо, скільки часу оформлення цих документів зайняло б у ТЦК?" , - зазначила Черногоренко.

Вона нагадала, що отримати військово-обліковий документ зараз можна у декілька кліків. Також це можна зробити зі 176 країн.