Міноборони: У застосунку "Резерв+" згенерували понад 500 тисяч QR-кодів
У мобільному застосунку "Резерв+" користувачі отримали понад 500 000 тисяч військово-облікових документів. Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє Укрінформ.
"Понад 500 000 військово-облікових документів отримали користувачі "Резерв+". Це майже третина від усіх оновлень даних у застосунку. Уявімо, скільки часу оформлення цих документів зайняло б у ТЦК?", - зазначила Черногоренко.
Вона нагадала, що отримати військово-обліковий документ зараз можна у декілька кліків. Також це можна зробити зі 176 країн.