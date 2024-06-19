Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що встановлено особу військового, якого обезголовили окупанти на Донеччині, також ідентифіковані російські командири, відповідальні за військовий злочин, повідомляє Українська правда.

Про це вiнаписав у Facebook

"Щодо розслідування жорстокого вбивства захисника України на Донеччині, про яке стало відомо вчора. Встановлено особу загиблого. Наразі ми не можемо назвати його імені, адже тривають процедури для остаточного підтвердження його даних".

За його словами, також були ідентифіковані російські командири, потенційно відповідальні за обезголовлення українського захисника.

"Здійснюється комплекс заходів щодо перевірки цієї інформації" , - наголосив генпрокурор.

Костін додав, що цей факт є ще одним підтвердженням, що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі — це державна політика країни-терориста Росії.

Що було раніше: