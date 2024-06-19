Оренда, іпотека, купівля житла: НБУ оцінив ситуацію на ринку нерухомості

Попит на житлову нерухомість в Україні поволі зростає, але залишається значно нижчим, ніж до повномасштабної війни. Очікувати значного зростання попиту не варто, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова на презентації "Звіту про фінансову стабільність" НБУ на Youtube.

За її словами, НБУ слідкує за кількістю угод на ринку.

"Так от, кількість угод зараз вдвічі нижча, ніж вона була раніше" , - сказала вона.

Дадашова повідомила, що кількість угод зростає "з місяця в місяць, квартал в квартал, але це стосується передусім вторинного ринку".

"Первинний ринок досить стабільно на низьких показниках. Там досить низькі обсяги угод. І зараз насправді безпекові ризики і невизначеність значно стримують інвестування в житло на ранніх стадіях будівництва. А за відсутності інвестицій фактично пропозиція житла не поповнюється новими об’єктами, які були би побудовані повністю або значною мірою під час воєнного стану" , - розповіла представниця НБУ.

Те, що зараз заявляється на первинному ринку - це добудова, або введення в експлуатацію, сказала Дадашова.

"Надалі попит на житло навряд чи зростатиме стрімко. Його підживлюватимуть державні програми та зростання доходів населення. Водночас зберігатимуть свою дію і чинники, що значно демотивують придбавати житло: суттєва невизначеність перебігу бойових дій та високі безпекові ризики" , - йдеться в огляді НБУ.

Ціни на житло

За даними НБУ, на вторинному ринку ціни на житло зростають, проте ця тенденція швидше відображає рух обмінного курсу, а не зміну фундаментальних факторів попиту та пропозиції. Угоди на ринку все ще укладають з дисконтом від заявлених в оголошеннях цін, хоча дисконти зменшуються.

Заявлені ціни на первинному ринку нерухомості також зростають. З початку року найпомітніше здорожчало житло в Ужгороді - на 15% та у Львівській області - на 14%, тоді як у Києві - лише на 2%.

"Подальше підвищення цін на первинному ринку робить вартість квадратного метра житла співмірною, а подекуди і вищою за вартість житла на вторинному ринку. З урахуванням ризиків недобудови та вартості ремонту суттєва цінова перевага – на боці вторинного житла" , - додали в НБУ.

Оренда житла

За даними НБУ, оренда житла надалі дорожчала. Орендну ставку підвищують, у тому числі за вже винайнятим житлом.

"Співвідношення цін та оренди коливається навколо довгострокового середнього, що свідчить про стабілізацію вторинного сегмента ринку в Києві. Нині середня вартість квартири в столиці еквівалентна десяти рокам її оренди" , - йдеться в огляді.

Іпотека

Заданими НБУ, частка іпотеки в угодах купівлі житла досить незначна - 5,4%. Однак цей показник суттєво вищий, ніж перед повномасштабним вторгненням. Майже всі іпотечні угоди укладені за програмою єОселя, від роботи якої дедалі більше залежить попит в окремих сегментах ринку житла. За умовами єОселі кредитується придбання нових готових об’єктів (не старше 10 років) та об’єктів на пізніх стадіях будівництва, зазначають в НБУ

Нагадаємо, за даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири з початку року зросла на 5,1% до 6 942 гривень у травні 2024 року.

Ціни на житлову нерухомість в Україні у першому кварталі 2024 року, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, зросли в середньому на 16,0%.