Замах на казахського журналіста в Києві: Токаєв "сприятиме розслідуванню"

Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв, коментуючи напад на казахстанського журналіста Айдоса Садикова в Києві 18 червня, заявив, що в разі необхідності офіційні органи Казахстану готові долучитися до розслідування, повідомляє Українська правда.

Токаєв наголосив, що у Казахстані взято курс на зміцнення верховенства закону, а його принципова позиція спрямована на те, що у державі має панувати закон і порядок.

Також президент Республіки Казахстан доручив по лінії дипломатичного відомства та правоохоронних органів направити офіційні запити українській стороні.

"Усі колізії, розбіжності в нашому суспільстві слід розв'язувати виключно в правовому полі, на основі чинного законодавства, відповідно до основних міжнародних норм. Саме з цього погляду необхідно розглядати злочин, що стався вчора в Києві щодо громадянина Казахстану Айдоса Садикова.

Мною доручено по лінії дипломатичного відомства і правоохоронних органів направити офіційні запити українській стороні щодо цього серйозного інциденту. У разі необхідності казахстанські офіційні органи готові долучитися до розслідування для надання сприяння у виявленні істини" , – заявив Токаєв.

Нагадаємо, у Києві у Шевченківському районі вдень 18 червня невідомий підійшов до авто і вистрілив у казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова, який перебував у машині.

Дружина казахського журналіста Айдоса Садикова у коментарі "Українській правді" повідомила, що її чоловік перебуває в реанімації у важкому стані. Також вона переконана, що до замаху причетний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.