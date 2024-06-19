У Пентагоні відреагували на звинувачення у зриві підготовки українських пілотів F-16

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів заявили, що Вашингтон продовжує працювати над підготовкою українських пілотів на винищувачах F-16. Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Патрик Райдер, повідомляє Європейська правда.

Представника міністерства запитали про очікування США та союзників щодо того, скільки українських пілотів підготують до польотів на F-16 цього літа.

"Насправді це питання, на яке краще відповісти Україні. Саме вони повинні говорити про управління пілотами з точки зору загальної чисельності своїх літаків, кадрів та очікувань щодо того, як вони збираються виконувати цю програму", – заявив він.

За його словами, існує можливість проведення додаткових тренувань в інших місцях, які готують у Європі.

"Ми зосереджені на роботі з коаліцією військово-повітряних сил над визначенням вимог (України), а згодом на виконанні цих вимог. І як ви знаєте, навчання проводяться як в Аризоні, так і в Данії", – зауважив Райдер.

Раніше нардепка Олександра Устінова, яка очолює парламентську комісію з питань моніторингу постачання зброї, заявила, що США навмисне затягують із навчанням українських пілотів на F-16.