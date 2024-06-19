Бійці ЗСУ розповіли, як захопили танк-сарай та полонили росіян

Двоє бойових медиків 244 батальйону тероборони ЗСУ 112ї окремої бригади взяли у полон механіка-водія російського танка-сарая, про який повідомлялося раніше, коли окупант заблукав і підійшов до них спитати, як проїхати до Кліщіївки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила 112 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ у Facebook.

"Ворожий "танк-сарай", який розлетівся 17 червня мережею, − слугував лише бронетранспортером для перевезення особового складу, бо гармата в ньому не працювала. Блукаючи вночі в районі Кліщіївки він побачив нашу М113 ("Мку") з 2 батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади і, подумавши, що то свої, став їхати за нею. "Мка" трохи здивувались, що за нею ганяється танк і може стрельнути і тому сховалась в посадку. Танк доїхав до посадки і механ вийшов запитати, як проїхати до Кліщіївки".

Повідомляється, що в той час з "Мки" вийшли бойові медики 244 батальйону "Тойота" та "Мокрий" і взяли у полон механіка-водія "танка-сарая" на ім'я Толік.

"Після цього Толіка забрали в "Мку" і поїхали. А вже зранку бійці 22 механізованої бригади, проїжджаючи повз, побачили "погано лежачий" танк і затрофеїли його разом з рештками екіпажу, які там сховались", − підсумували у 112 ОБр ТрО.

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