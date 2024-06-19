У прикордонній зоні Закарпатської області запроваджено низку додаткових обмежень

Держприкордонслужба ввела низку додаткових обмежень у прикордонній зоні Закарпатської області. Вони стосуються як людей, так і транспорту, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

"З метою захисту національної безпеки на державному кордоні України, посилення контролю за дотриманням правил прикордонного режиму, запобігання правопорушенням на державному кордоні на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону введено додаткові тимчасові обмеження" , - йдеться у повідомленні.

Яку територію охоплюють обмеження

Додаткові тимчасові режимні обмеження запроваджені в прикордонній смузі в межах:

Батівської, Косонської, Великобийганської, Берегівської;

Вилоцької, Пийтерфолвівської, Королівської, Вишківської;

Тячівської, Бедевлянської, Тересвянської, Солотвинської;

Великобичківської, Рахівської, Богданської територіальних громад Берегівського, Хустського, Тячівського та Рахівського районів Закарпатської області.

Про які заборони йдеться

В рамках цих заходів, пов’язаних з посиленням прикордонного режиму, в межах прикордонної смуги вищевказаних територіальних громад, забороняється:

провадження робіт, рух транспортних засобів та перебування, знаходження осіб поза межами населених пунктів та доріг, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон та між населеними пунктами, в період з 22.00 до 05.00;

зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг, поза встановленими автомобільними стоянками, яка не пов’язана з технічними несправностями;

перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів;

використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та транспортних засобах спеціалізованого призначення або зареєстрованих у встановленому порядку;

використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів до закінчення правового режиму воєнного стану.

На кого обмеження не поширюються

Дія обмежень не поширюється на посадових чи службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, органів цивільного захисту, військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, працівників комунальних служб, екстреної (швидкої) медичної допомоги, суб’єктів державної та комунальної власності з метою виконання покладених на них повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, безпеки руху на залізничному транспорті, забезпечення та підтримання життєдіяльності об’єктів критичної інфраструктури, охорони та відтворення водних біоресурсів, надання населенню послуг гуманітарного, медичного та соціального характеру.

Для довідки

Мукачівський прикордонний загін охороняє ділянку державного кордону, що розташована в межах Берегівського, Виноградівського, Хустського, Тячівського, Рахівського районів Закарпатської області. Загальна протяжність кордонів, які охороняє загін, складає 316,2 км, з них - 112,3 км з Угорщиною та 203,9 км з Румунією.

Не вперше

Як повідомлялося раніше, цього літа прикордонники посилять охорону кордону, зокрема на гірських ділянках та у популярних туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської області. Це з тим, що ухилісти можуть маскуватися під туристів.

Крім того, Держкордонслужба запровадила низку обмежень для чоловіків у прикордонній зоні з Молдовою. Йдеться про зону у Вінницькій області.