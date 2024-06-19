У Нацбанку назвали причини зростання доходів українців

Реальні доходи населення Україні помітно зростають через підвищення зарплат, пенсій та зниження інфляції. Про це заявила директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Номінальні доходи населення зростають досить швидко, і навіть реальні доходи з огляду на невисоку інфляцію відповідно зростають теж швидко" , - сказала вона.

За даними НБУ, у 2024 році зростання реальних доходів населення пришвидшилося. Зростає основна їх складова - зарплати, передусім у приватному секторі. Цьому сприяє подальше відновлення економічної активності.

"З іншого боку, середню зарплату вгору рухає посилення конкуренції за працівників. Середньомісячна зарплата у І кварталі 2024 року зросла на 22,5% порівняно із рівнем рік тому. Підприємства й надалі відчувають брак кваліфікованих працівників" , - йдеться у звіті.

Як зазначають в НБУ, понад половина опитаних Мінекономіки та МОМ у лютому - березні роботодавців зазначає, що пошук працівників - головна складність діяльності.

Позитивно на обсягах доходів позначилося поетапне підвищення мінімальної зарплати на початку року та у квітні. Підживлює загальне зростання доходів населення збільшення виплат у бюджетних установах, а також грошового забезпечення військовослужбовців. За рахунок відновлення доплат за лютий–квітень 2024 року номінальні виплати військовим зросли на 10% у річному вимірі. Триває також зростання пенсійних виплат завдяки індексації. Інший вагомий чинник приросту реальних доходів – значне сповільнення інфляції, зазначили в НБУ.