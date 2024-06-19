Міноборони Британії: Химерний візит Путіна до КНДР є попередженням

Глава Міноборони Британії Грант Шаппс вважає, що візит до КНДР глави Кремля Владіміра Путіна із його химерними сценами слід сприймати як попередження, повідомляє Європейська правда.

Шаппс назвав сцени з візиту Путіна до Північної Кореї "химерними" і застеріг, що їх слід сприймати як попередження.

The bizarre scenes from Putin’s North Korea visit should be taken as a warning.



A new axis of tyranny is working to undermine our freedoms.



Only by strengthening our Armed Forces can we deter them, but Labour wants to leave us defenceless as our enemies put us in their sights. https://t.co/dY6GuZS2UE — Rt Hon Grant Shapps (@grantshapps) June 19, 2024

"Нова вісь тиранії працює над тим, щоб підірвати наші свободи. Лише зміцнивши наші Збройні сили, ми зможемо їх стримати" , – зауважив міністр.

Після прибуття Путіна до КНДР Кім Чен Ин проїхав з російським правителем з аеропорту в лімузині у величезному кортежі вулицями Пхеньяна, де будівлі були прикрашені гігантськими російськими прапорами і портретами Путіна.

Путін відвідав розкішну церемонію зустрічі на головній площі міста, де вони з Кімом відсалютували почесній варті та пройшли по червоній доріжці.

Площа була заповнена тисячами глядачів, у тому числі дітьми з повітряними кульками та людьми у ​​футболках з червоним, білим і синім кольорами російського та північнокорейського прапорів.

Величезні натовпи вишикувалися на вулицях, щоб зустріти кортеж Путіна. Вони скандували "Ласкаво просимо, Путін", розмахуючи квітами та прапорами Північної Кореї та Росії.

Російські пропагандистські видання заявили, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин висловив "повну підтримку" російській агресії в Україні під час візиту правителя Кремля в КНДР.

Повідомляли, що переговори Путіна і Кіма за участю делегацій тривали близько півтори години. За підсумками лідери двох держав підписали угоду про партнерство.

Перший візит Путіна до Північної Кореї за 24 роки відбувається на тлі зростання занепокоєння з приводу домовленості про постачання зброї Москві для російської війни в Україні.