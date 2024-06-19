Зеленський підписав закон, що запроваджує штрафи за сексуальні домагання у Мережі

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №8329, який передбачає штрафи в розмірі до 2720 грн за надсилання принизливих повідомлень сексуального характеру, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчить картка﻿ законопроєкту на сайті Ради.

Закон "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" пояснює, що сексуальне домагання містить дії сексуального характеру, які не зачіпають статеву свободу або статеву недоторканість, але можуть образити чи принизити гідність особи, супроводжуючись створенням ворожого або образливого середовища.

За це може бути накладено штраф від 1,7 тис. до 3,4 тис. грн, громадські роботи на строк від 20 до 40 годин або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Закон набере чинності через шість місяців з дня його опублікування.