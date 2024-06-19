ЗМІ: Корпорація з США розпочне виробництво боєприпасів в Україні

Американська військово-промислова корпорація Northrop Grumman має намір розпочати виробництво боєприпасів середнього калібру в Україні, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Breaking Defence.

Northrop Grumman, зі штаб-квартирою в штаті Вірджинія, планує початок виробництва боєприпасів середнього калібру в Україні в рамках угоди про спільне виробництво між Пентагоном та українським урядом.

Зазначається, що в майбутньому планують розширити виробництво до танкових та артилерійських боєприпасів

Угода про спільне виробництво Northrop є першою публічно визнаною угодою між прем’єр-міністром оборони США та українським урядом щодо виробничого проєкту в Україні.

Повідомляється, що нова програма Державного департаменту США з розвитку оборонних підприємств в Україні інвестує 2 мільярди доларів в українську оборонно-промислову базу та відкриє двері для американсько-українського спільного виробництва.

Нагадаємо:

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до зростання доходів оборонних компаній, оскільки уряди США та Європи поповнюють свої запаси озброєння, після його передачі Києву.

Укроборонпром і Rheinmetall відкрили перший спільний цех з ремонту і виробництва бронетехніки в Україні.

АТ "Українська оборонна промисловість" (УОП) підписало Меморандум про наміри створити спільне підприємство з американською Amentum Services, Inc - однією з провідних компаній у сфері глобального проєктування, управління проєктами та інтеграції рішень.