Частка кредитів у витратах українців історичному максимумі – Нацбанк

Відношення нових споживчих кредитів банків до обсягів споживання населення досягло в IV кварталі 2023 року історичного максимуму, що спостерігався у 2021 році, - 16%. Для небанківських кредитів цей показник не перевищує 1%.﻿ Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність НБУ за червень 2024 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Хоча вплив кредитування на споживання все ще не визначальний, його внесок поволі зростає. Очікувано стійкий попит на споживчі позики і надалі зберігатиметься, підживлений передусім зростанням доходів та споживчими настроями" , - йдеться в огляді.

За даними НБУ, стрімке зростання кредитного портфеля відбувається співставно зміні доходів домогосподарств. Тож сукупне боргове навантаження населення залишається низьким. Співвідношення валових кредитів та доходів становить близько 9%. За опитуванням Info Sapiens, менше чверті домогосподарств має кредити.

"Банки й надалі оцінюють закредитованість населення як рекордно низьку, що підтверджують результати опитування НБУ про умови банківського кредитування" , - зазначається в огляді.

Водночас боргове навантаження позичальників банків залишається неоднорідним залежно від рівня доходів: загалом вищі показники в населення із нижчими доходами, хоча таким позичальникам банки пропонують менші кредитні ліміти і рівень використання цього кредитного ліміту буде вищим.

Крім того, з липня запрацює розширений Кредитний реєстр, інформацію про кредити розміром 50 тисяч гривень і більше до якого надаватимуть не лише банки, але й фінансові компанії, повідомили в НБУ.

Нагадаємо, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у національній валюті в травні 2024 року становили 34,6% річних.