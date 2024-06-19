Стало відомо, хто потрапить під нові санкції ЄС проти Росії

Євросоюз має намір внести до чорного списку 20 фізосіб і 22 юрособи в рамках нового пакета санкцій проти Росії, повідомляє Економічна правда.

Про це пише портал EUobserver із посиланням на джерела.

До списку занесуть, як стверджується, російську естрадну співачку, актрису театру і кіно Поліну Гагаріну, двох олігархів: засновника Російської мідної компанії Ігоря Алтушкіна та бізнесмена Романа Троценко. Вони повинні бути піддані заморожуванню активів і візовій забороні з боку ЄС.

Обмеження стосуватимуться і президента російської "Балтики" Таймураза Боллоєва, який минулого року захопив російські пивоварні данської компанії Carlsberg.

У проєкті чорного списку також фігурує проросійський кінорежисер Алекс Гореславський та його фінансована Кремлем "неурядова організація" - московський Інститут розвитку інтернету.

Також до нього потрапили директори російських військових заводів, дрібні чиновники та представники енергетичних компаній.

Новий пакет санкцій також включає обмеження на постачання російського скрапленого газу і нафтоналивного флоту, експорт гелію, доступ до технологій подвійного призначення.

Одна з військових фірм, на яку були спрямовані санкції, виробляла те, що ЄС назвав "найнезвичайнішою" зброєю, наприклад, "підводні пістолети... гвинтівки" і "безшумну зброю".

За словами співрозмовників порталу, на ухвалення пакета обмежувальних заходів уже погодилася Угорщина. Німеччина має намір внести правки щодо посилення правил для дочірніх компаній Євросоюзу, що працюють у Росії. Очікується, що рішення з цього питання буде знайдено до зустрічі міністрів закордонних справ 24 червня.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів США виявило понад десяток схем ухиляння Росії від санкцій проти її військово-промислової бази та наклало обмеження на понад 90 іноземних осіб і компаній, насамперед із Китаю та Туреччини.

Британія, слідом за Сполученими Штатами Америки, розширила санкції проти Російської Федерації.