РФ перекинула майже всі війська з-під кордону Фінляндії в Україну – ЗМІ

Попри погрози Москви на адресу Фінляндії "заходами військово-технічного характеру" через її вступ в НАТО військові бази біля фінських кордонів стоять майже порожні – цей особовий склад і техніку кинули на війну проти України.﻿ Про це пише фінський суспільний мовник Yle з посиланням на джерело у розвідці, повідомляє Європейська правда.

Попри те, що Росія залякувала Фінляндію "наслідками" у разі її вступу до НАТО і обіцяла наростити військову присутність біля кордону, поки що військові бази у цьому регіоні більш порожні, аніж рік тому.

"В середньому 80% техніки і солдатів перекинули на війну проти України" , – повідомляє джерело мовника у розвідці.

Залежно від бази, частка виведених військових і техніки дещо більша або менша, у тому числі залежно від сезону і проведення навчань. На базах залишилися практично тільки інструктори і новобранці – контрактників відправили воювати.

За його словами, Росія "вигрібає" техніку та військових зі своїх баз не лише під фінськими кордонами, а по всій своїй величезній території, окрім Підмосков’я.

Yle також отримали супутникові знімки російських баз, які підтверджують певні зміни, але не радикальні. Так, на військовій базі росіян під Петрозаводськом станом на травень 2024 року, порівняно з червнем 2023 року – десятки одиниць розміщеної там техніки зникли. Водночас там з’явився один новий ангар, якого не було раніше і техніка стояла просто неба.

Знімки з Каук’ярві на Карельському перешийку (перейменоване росіянами у Кам’янку) свідчать, що там на даний час стоять численні намети для проживання особового складу – ймовірно, мобілізованих або призовників, які проходять базову підготовку.

Співрозмовник у розвідці каже, що при цьому ППО довкола Санкт-Петербурга залишається і досить сильна.

Нагадаємо, у Росії почали погрожувати Фінляндії через наміри вступити у НАТО ще до того, як у Гельсінкі остаточно визначилися з рішенням подавати заявку; у тому числі МЗС Росії пообіцяло відповідь "військово-технічного та іншого характеру".

На початку 2023 року міністр оборони Росії анонсував створення в Карелії нового армійського корпусу, до якого увійдуть три мотострілецькі і дві десантно-штурмові дивізії. Тоді ж анонсували створення Ленінградського військового округу.