"Укрзалізниця" додала нові потяги на деякі маршрути через збільшення попиту

"Укрзалізниця" додала нові потяги до маршрутів Київ - Одеса та Львів - Одеса через збільшення попиту на літній сезон, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" реагує на підвищення попиту пасажирів впродовж літнього сезону на окремі дати та призначає додатковий поїзд №115 Київ — Одеса на вихідні 22 та 23 червня" , - йдеться у повідомлені.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 8:26 та прибуватиме до Одеси о 18:22. У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 10:14 та прибуватиме до Києва о 19:48.

Крім цього, залізничники призначили поїзд №168/167 Львів – Одеса на 30 червня. Він відправлятиметься зі Львова о 07:23 та прибуватиме до Одеси о 18:19. З Одеси поїзд відправлятиметься в ту ж дату о 08:03 та прибуватиме до Львова о 18:40.

Квитки на поїзди будуть доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" за одну добу, 16 червня, перевезла 95 тисяч пасажирів - це найбільша кількість пасажирів, які впродовж однієї доби подорожували залізницею від початку 2024 року.

"Укрзалізниця" посилює денне сполучення Києва та Львова новим швидкісним поїздом Інтерсіті+ №741/742 Київ — Львів.